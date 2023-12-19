Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области» (Пермское РДУ) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в двух контролируемых сечениях (совокупность ЛЭП) «КС-4» и «ПЗУ-220».

Линии электропередачи, входящие в состав контролируемых сечений, обеспечивают электроснабжение потребителей Пермско-Закамского энергорайона энергосистемы Пермского края. Применение технологии СМЗУ позволяет повысить степень использования пропускной способности сети, с возможным увеличением максимально допустимых перетоков по этим контролируемым сечениям на величину до 120 МВт. Это позволит оптимизировать загрузку электростанций при управлении электроэнергетическим режимом и снизить риски необходимости ограничения потребителей при аварийных отключениях электросетевого и генерирующего оборудования в Пермско-Закамском энергорайоне.

«Применение цифровой технологии СМЗУ в контролируемых сечениях «КС-4» и «ПЗУ-220» позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в Пермско-Закамском энергоузле и обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности системообразующей электрической сети региона, а также выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы Пермского края», – отметил директор Пермского РДУ Илья Белоусов.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс для расчета максимально допустимых перетоков (МДП) в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности и значительно снизить риски ввода ограничений потребителей.

Технология СМЗУ внедряется в Пермском РДУ с 2021 года, в 2024 году планируется применить СМЗУ еще для двух контролируемых сечений. Опыт использования технологии СМЗУ в энергокомплексе Прикамья подтвердил ее высокую эффективность.