RusCable Insider #342
Реальный кабель УНКОМТЕХ, "сила" АЭКа и зачем нужен трейд-ин оборудования?
После подачи заявки на вступление от ООО «ЭКМ Холдинг» АЧП был проведен аудит входящего в состав компании завода ООО НПП «ИНТЕХ».
Комиссия, состоящая из уполномоченных представителей АЧП, дистрибьюторов и независимого эксперта, провела оценку соответствия компании стандартам Ассоциации по 47 критериям в категориях:
По итогам проведения аудита комиссия отметила высокий уровень культуры производства на предприятии, хорошую оснащенность и высокую квалификацию сотрудников. Также в присутствии комиссии была проведена выборочная проверка продукции на предприятии. Проведенные испытания подтвердили соответствие кабельно-проводниковой продукции действующим стандартам качества и безопасности.
Кабельная продукция производства ООО НПП «ИНТЕХ» не в первый раз успешно проходит проверку Ассоциации. Ранее, представители АЧП по обращению АО «Газстройпром» испытали кабельную продукцию завода, поставленную для строительства дожимной компрессорной станции на УКПГ-2С Заполярного НГКМ.
На основании проведенного аудита комиссией было принято решение признать результаты аудита ООО НПП «ИНТЕХ» высокими и включить компанию в состав участников Ассоциации.
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