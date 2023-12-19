После подачи заявки на вступление от ООО «ЭКМ Холдинг» АЧП был проведен аудит входящего в состав компании завода ООО НПП «ИНТЕХ».

Комиссия, состоящая из уполномоченных представителей АЧП, дистрибьюторов и независимого эксперта, провела оценку соответствия компании стандартам Ассоциации по 47 критериям в категориях:

Репутация и опыт

Производственные возможности

Разрешительная документация

Организация процесса закупок ТМЦ

Склад и хранение готовой продукции

Контроль качества выпускаемой продукции

Работа с рекламациями

Соответствие выпускаемой продукции

По итогам проведения аудита комиссия отметила высокий уровень культуры производства на предприятии, хорошую оснащенность и высокую квалификацию сотрудников. Также в присутствии комиссии была проведена выборочная проверка продукции на предприятии. Проведенные испытания подтвердили соответствие кабельно-проводниковой продукции действующим стандартам качества и безопасности.

Кабельная продукция производства ООО НПП «ИНТЕХ» не в первый раз успешно проходит проверку Ассоциации. Ранее, представители АЧП по обращению АО «Газстройпром» испытали кабельную продукцию завода, поставленную для строительства дожимной компрессорной станции на УКПГ-2С Заполярного НГКМ.

На основании проведенного аудита комиссией было принято решение признать результаты аудита ООО НПП «ИНТЕХ» высокими и включить компанию в состав участников Ассоциации.