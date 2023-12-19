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  • "ЭКМ Холдинг" принят в состав участников Ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники "Честная позиция"

"ЭКМ Холдинг" принят в состав участников Ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники "Честная позиция"

19 декабря 2023, 10:00 198 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЭКМ Холдинг
Авторы и источники / Правообладателям

После подачи заявки на вступление от ООО «ЭКМ Холдинг» АЧП был проведен аудит входящего в состав компании завода ООО НПП «ИНТЕХ».

Комиссия, состоящая из уполномоченных представителей АЧП, дистрибьюторов и независимого эксперта, провела оценку соответствия компании стандартам Ассоциации по 47 критериям в категориях:

  • Репутация и опыт
  • Производственные возможности
  • Разрешительная документация
  • Организация процесса закупок ТМЦ
  • Склад и хранение готовой продукции
  • Контроль качества выпускаемой продукции
  • Работа с рекламациями
  • Соответствие выпускаемой продукции

По итогам проведения аудита комиссия отметила высокий уровень культуры производства на предприятии, хорошую оснащенность и высокую квалификацию сотрудников. Также в присутствии комиссии была проведена выборочная проверка продукции на предприятии. Проведенные испытания подтвердили соответствие кабельно-проводниковой продукции действующим стандартам качества и безопасности.

Кабельная продукция производства ООО НПП «ИНТЕХ» не в первый раз успешно проходит проверку Ассоциации. Ранее, представители АЧП по обращению АО «Газстройпром» испытали кабельную продукцию завода, поставленную для строительства дожимной компрессорной станции на УКПГ-2С Заполярного НГКМ.

На основании проведенного аудита комиссией было принято решение признать результаты аудита ООО НПП «ИНТЕХ» высокими и включить компанию в состав участников Ассоциации.

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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ, НПП ИНТЕХ, ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EKXL
6.51

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