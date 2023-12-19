«Россети Тюмень» установили новую трансформаторную подстанцию (ТП) в селе Перевалово Тюменской области, а также выполнили замену трансформатора на действующей ТП для перераспределения нагрузки. Проведенные работы позволили стабилизировать уровень напряжения в распределительной сети и повысить качество электроснабжения жителей улицы Гравийная и переулка Нового.

В летний период в Перевалово осуществлялась активная застройка новых улиц, а в зимние морозы в условиях отсутствия газового отопления нагрузка на электрические сети в части населенного пункта выросла в несколько раз. Жители домовладений на улице Гравийная и в переулке Новом обратились в «Россети Тюмень» для организации неплановых технических мероприятий.

Чтобы привести уровень напряжения к нормативным значениям энергетики установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и запитали от нее часть домовладений по улице Гравийной. Для разгрузки уже действующей ТП в переулке Новом специалисты также заменили трансформатор мощностью 400 кВА. После завершения работ были проведены замеры напряжения у потребителей, которые подтвердили, что показатели качества электроэнергии по данным улицам соответствуют ГОСТ.

«Россети Тюмень» не прекращают отработку обращений от жителей частных домовладений в населенных пунктах Тюменского района. Инженеры проводят замеры напряжения и устанавливают причины в случае выявления просадок.

Напомним, в рамках производственной программы энергетики в этом году отремонтировали 234 трансформаторных подстанции и 614 км ЛЭП в Тюменской области. Профилактические мероприятия прошли на территории 22 муниципальных образований, в том числе в Тюменском районе, где энергетики выполнили ремонт 42 ТП. Сверх плана проведено техобслуживание более 60 трансформаторных подстанций в Андреевском, Мальковском, Переваловском, Кулаковском, и Каменском муниципальных образованиях.