Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Филиал "Дагэнерго" устанавливает на 13 подстанциях новые коммутационные устройства отечественного производства

Филиал "Дагэнерго" устанавливает на 13 подстанциях новые коммутационные устройства отечественного производства

19 декабря 2023, 12:00 190 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ведет поэтапную замену устаревшего оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА) на новое, выполненное на микропроцессорной базе. До конца 2023 года установка таких устройств будет завершена на 13 подстанциях 35-110 кВ в Дагестане.

Все новое оборудование российского производства. По своим параметрам оно превосходит аналоги предыдущего поколения: многофункциональное, компактное, обладает высокой наблюдаемостью и чувствительностью, устойчиво к механическим воздействиям.

Устройства РЗА на микропроцессорной базе будут установлены на 12 подстанциях, обеспечивающих электроэнергией Махачкалу. На питающих центрах сейчас ведется установка 34 новых ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ. Эта работа выполняется в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

Кроме того, на подстанции 110 кВ «ЗТМ», питающей основную часть Каспийска, уже установлены и введены в эксплуатацию 24 новые ячейки КРУ 6-20 кВ на базе современных микропроцессорных устройств РЗА.

Также завершена работа по монтажу комплекса быстродействующих основных и резервных защит на подстанциях 110 кВ «ЧГПП» и «Миатлы». Новые устройства позволят повысить надежность электроснабжения Гергебильского района и северной зоны республики, а также крупных объектов генерации.

Обновление коммутационного оборудования направлено на оперативную локализацию поврежденных участков энергосистемы. Это позволит предотвращать масштабные технологические нарушения в сетях, обеспечит устойчивую работу подстанций и повысит надежность электроснабжения потребителей Дагестана.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.12.2023
РУСАЛ получил разрешение на перестройку Красноярского алюминиевого завода
19.12.2023
Сформирована деловая программа выставки Cabex 2024
19.12.2023
Сахалинэнерго ввело в эксплуатацию новую ЛЭП "Шахтерская - Ударновская"
19.12.2023
Чепецкий механический завод расширяет мощности производства кальциевой инжекционной проволоки для металлургов
19.12.2023
1 января 2024 года откроется прием заявок на премию "Глобальная энергия"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно