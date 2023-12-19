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Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ведет поэтапную замену устаревшего оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА) на новое, выполненное на микропроцессорной базе. До конца 2023 года установка таких устройств будет завершена на 13 подстанциях 35-110 кВ в Дагестане.
Все новое оборудование российского производства. По своим параметрам оно превосходит аналоги предыдущего поколения: многофункциональное, компактное, обладает высокой наблюдаемостью и чувствительностью, устойчиво к механическим воздействиям.
Устройства РЗА на микропроцессорной базе будут установлены на 12 подстанциях, обеспечивающих электроэнергией Махачкалу. На питающих центрах сейчас ведется установка 34 новых ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ. Эта работа выполняется в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.
Кроме того, на подстанции 110 кВ «ЗТМ», питающей основную часть Каспийска, уже установлены и введены в эксплуатацию 24 новые ячейки КРУ 6-20 кВ на базе современных микропроцессорных устройств РЗА.
Также завершена работа по монтажу комплекса быстродействующих основных и резервных защит на подстанциях 110 кВ «ЧГПП» и «Миатлы». Новые устройства позволят повысить надежность электроснабжения Гергебильского района и северной зоны республики, а также крупных объектов генерации.
Обновление коммутационного оборудования направлено на оперативную локализацию поврежденных участков энергосистемы. Это позволит предотвращать масштабные технологические нарушения в сетях, обеспечит устойчивую работу подстанций и повысит надежность электроснабжения потребителей Дагестана.
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