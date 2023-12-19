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Филиал ПАО "Россети" обновил изоляцию на 20 магистральных линиях электропередачи в Рязанской области

19 декабря 2023, 10:36 204 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала Группы «Россети» – МЭС Центра установили свыше 1,7 тыс. современных стеклянных изоляторов на ключевых ЛЭП Рязанской области. Благодаря выполненной модернизации повышена надежность схемы выдачи мощности Рязанской ГРЭС, электроснабжения территории с населением более 1 млн человек и связей с энергосистемами соседних регионов.

Данное оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам. Повреждения изоляторов могут приводить к коротким замыканиям и отключениям ЛЭП. Чтобы этого не произошло, энергетики проводят регулярные обследования и техническое переоснащение ЛЭП.

Новые стеклянные изоляторы обладают высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью. Кроме того, контроль состояния таких элементов проще: на них хорошо заметны трещины и другие дефекты.

Специалисты МЭС Центра обновили изоляцию на восьми линиях 220-500 кВ, по которым осуществляются перетоки мощности на подстанции Рязанской и Липецкой областей. Новое оборудование также смонтировали на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающих связь Рязанской и Московской энергосистем, питающих города Скопин и Сасово, потребителей в Скопинском, Милославском, Пронском, Шиловском и Путятинском районах.

Всего в 2023 году энергетики МЭС Центра заменили более 33,3 тыс. изоляторов. На эти цели было выделено 81,2 млн рублей.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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