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Марат Хуснуллин: В городах ЛНР шесть новых участников свободной экономической зоны построят более 70 тыс. кв. м жилья

19 декабря 2023, 11:15 235 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Статус участников свободной экономической зоны, созданной в новых регионах по поручению Президента, получили шесть компаний-застройщиков, которые реализуют в Луганской Народной Республике инвестиционные проекты комплексного жилищного строительства на общую сумму почти 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Неделю назад во время командировки в ЛНР обсуждали развитие градостроительного потенциала региона, в том числе и строительство нового современного жилья, так как важно обеспечить жителям новых регионов условия для комфортной жизни. Минстрой республики совместно с муниципалитетами провели большую работу и подобрали 109 участков под жилищное строительство общей площадью 886 га. По расчётам, на них можно построить около 1,5 млн кв. м жилья. Сейчас сразу шесть компаний стали участниками СЭЗ – они планируют построить в Луганске и Свердловске ЛНР многоквартирные дома и жилые комплексы общей площадью более 70 тыс. кв. м», – рассказал вице-премьер. 

Марат Хуснуллин напомнил, что для развития жилищного строительства и обеспечения граждан доступным и комфортным жильём в новых регионах по поручению Президента реализуется программа льготной ипотеки под 2% годовых. 

Также зампред Правительства отметил, что для застройщиков, получивших статус участника СЭЗ, предусмотрены преференции в части налогообложения, землепользования и градостроительной деятельности. В том числе – льготные условия проектного финансирования, льготный порядок предоставления земельных участков в аренду и упрощение согласовательных процедур в градостроительной деятельности. 

«Одна из приоритетных задач для ФРТ как управляющей компании свободной экономической зоны в новых регионах – развитие жилищного строительства на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мы подписали соответствующие договоры с шестью застройщиками об аренде земельных участков в ЛНР и строительстве на них 10 многоквартирных домов, что позволит улучшить жилищные условия более чем для 1 тысячи семей», – прокомментировал генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Он также уточнил, что на сегодняшний день в единый реестр участников свободной экономической зоны внесены уже 59 компаний и предприятий из новых регионов с общей суммой заявленных инвестиций более 34 млрд рублей. 

Ильшат Шагиахметов подчеркнул, что помимо импульса для развития экономики новых регионов работа СЭЗ даёт ещё и важный социальный эффект: в реализации инвестиционных проектов будут задействованы около 38 тысяч человек, в том числе компании и предприятия создадут более 3 тыс. новых рабочих мест.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ЛНР, МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 

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