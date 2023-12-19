Юго-Западный филиал «Россети Кубань» присоединил к сетям компании очистные сооружения в пригороде Новороссийска. Мощность присоединения нового объекта составила более 375 кВт, источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ «Южная Озереевка». Социально значимый объект улучшит экологическую обстановку и качество жизни шести тыс. человек, проживающих на территории сел Южная Озереевка, Большие Хутора и Абрау-Дюрсо.

Новые очистные сооружения построены в рамках федеральной целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для электроснабжения сооружений специалисты построили кабельно-воздушную линию электропередачи 10 кВ общей протяженностью около пяти км с использованием современного самонесущего изолированного провода (СИП). СИП обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и ветровых нагрузках, что особенно важно при природно-климатических условиях новороссийского энергорайона. Также энергетики установили более 300 опор и 2,7 тыс. изоляторов.

– Подключение к электрическим сетям социально значимых объектов имеет приоритетное значение и находится на особом контроле руководства компании. Присоединение этой категории потребителей всегда проводится в первую очередь, – рассказал директор Юго-Западных электрических сетей Владимир Лебедев. – Филиал ежегодно выполняет большой объем технологического присоединения и увеличивает мощности значимых для региона предприятий.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети – это 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.