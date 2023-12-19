Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече обсудили комплекс мер по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения города, а также вопросы технологического присоединения к сетям новых потребителей.

«В Петербурге проводится планомерная модернизация объектов энергетики. Активное участие в этом принимает компания «Россети». Это системообразующая организация. Она строит новые и реконструирует существующие электросети, создает современные мощные подстанции. Все новые объекты проектируются с учетом планов развития города», – сказал Александр Беглов.

Как отметил Андрей Рюмин, в 2023 году «Россети» направили более 37 млрд рублей на развитие магистральных сетей и распределительного комплекса Санкт-Петербурга.

«Мы уже ввели в работу несколько высокоавтоматизированных подстанций. В ближайшее время завершим реконструкцию объекта ГОЭЛРО – центра питания 330 кВ «Завод Ильич», модернизацию кабельных сетей 35 кВ в Выборгском, Петроградском и Калининском районах. Вся эта инфраструктура ориентирована на решение конкретных задач: строительство нового жилья, реализацию делового и туристического потенциала города», – отметил Андрей Рюмин.

«Россети» в 2023 году в Северной столице подключили к сетям более 50 жилых комплексов, несколько школ и детских садов, промышленных и спортивных объектов. В том числе обеспечен мощностью ледовый комплекс «СКА Арена», который стал крупнейшим хоккейным стадионом. Реализован проект для строительства Широтной магистрали скоростного движения. Организовано электроснабжение значимых мероприятий – Петербургского международного экономического форума, саммита «Россия – Африка».

Также Александр Беглов и Андрей Рюмин обсудили развитие инфраструктуры для электротранспорта в соответствии с подписанным в этом году соглашением. Сегодня в Петербурге работает 60 станций «Россети Ленэнерго», 48 из которых – быстрые «зарядки».