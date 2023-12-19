Сформирована деловая программа выставки Cabex 2024

Мероприятия деловой программы Cabex 2024 будут проходить в течение всех дней работы выставки с 19 по 21 марта в конференц-зале павильона «Форум» ЦВК «Экспоцентр».

Традиционно в первый выставочный день, 19 марта, пройдет Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство».



Вопросы для обсуждения:

Господдержка российских предприятий.

Работа Союза промышленников и предпринимателей.

Работа органов по аккредитации.

Новые разработки кабельных изделий и материалов для их производства.

Работы по импортозамещению.

Работы в области силовых, судовых, бортовых и обмоточных кабелей, оптических и телекоммуникационных кабелей и проводов.

Специальные требования для оптических кабелей и оптического волокна и методики их оценки.

Работы в области сверхпроводящих кабелей.

Работы в области стандартизации и патентоведения.

Новые электромонтажные изделия и технологии их монтажа.

Разработки электротехнических изделий.

В качестве соорганизаторов деловой программы выставки Cabex 2024 выступят ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.



20 марта пройдет конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России», в рамках которой запланированы две сессии:

«Вопросы сегмента строительства и проектирования зданий и сооружений в России».

Вопросы для обсуждения:

Развитие нормативной документации и законодательства в сфере строительства.

Состояние и перспективы развития строительной отрасли.

Вопросы финансирования отрасли.

Обучение и подготовка профильных кадров.

Технологии и оборудование, технологический суверенитет.

«Цифровизация и IT-суверенитет в сегменте проектирования и строительства»,

Вопросы для обсуждения:

Перспективы цифровизации в строительной отрасли.

Импортозамещение и отечественное ПО.

Развитие В2В-маркетплейсов.

Практика внедрения ПО и цифровых решений в сегменте проектирования и строительства.

Автоматизация процессов в строительстве и взаимодействия организаций.

21 марта, в заключительный день выставки, пройдет конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции».



Вопросы для обсуждения:

Обзор цен на цветные металлы: алюминий и медь.

Материалы для кабельной изоляции.

Вопросы логистики и транспортного обеспечения.

Поставки оборудования сырья и материалов для отрасли.

Рынок труда и кадровые вопросы.

Посещение деловой программы — бесплатно по билету на выставку Cabex 2024.