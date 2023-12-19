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Сформирована деловая программа выставки Cabex 2024

19 декабря 2023, 12:45 167 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Cabex
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Мероприятия деловой программы Cabex 2024 будут проходить в течение всех дней работы выставки с 19 по 21 марта в конференц-зале павильона «Форум» ЦВК «Экспоцентр».

Традиционно в первый выставочный день, 19 марта, пройдет Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство».

Вопросы для обсуждения:

  • Господдержка российских предприятий.
  • Работа Союза промышленников и предпринимателей.
  • Работа органов по аккредитации.
  • Новые разработки кабельных изделий и материалов для их производства.
  • Работы по импортозамещению.
  • Работы в области силовых, судовых, бортовых и обмоточных кабелей, оптических и телекоммуникационных кабелей и проводов.
  • Специальные требования для оптических кабелей и оптического волокна и методики их оценки.
  • Работы в области сверхпроводящих кабелей.
  • Работы в области стандартизации и патентоведения.
  • Новые электромонтажные изделия и технологии их монтажа.
  • Разработки электротехнических изделий.

В качестве соорганизаторов деловой программы выставки Cabex 2024 выступят ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.

20 марта пройдет конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России», в рамках которой запланированы две сессии:

  • «Вопросы сегмента строительства и проектирования зданий и сооружений в России».

Вопросы для обсуждения:

  • Развитие нормативной документации и законодательства в сфере строительства.
  • Состояние и перспективы развития строительной отрасли.
  • Вопросы финансирования отрасли.
  • Обучение и подготовка профильных кадров.
  • Технологии и оборудование, технологический суверенитет.
  • «Цифровизация и IT-суверенитет в сегменте проектирования и строительства»,

Вопросы для обсуждения:

  • Перспективы цифровизации в строительной отрасли.
  • Импортозамещение и отечественное ПО.
  • Развитие В2В-маркетплейсов.
  • Практика внедрения ПО и цифровых решений в сегменте проектирования и строительства.
  • Автоматизация процессов в строительстве и взаимодействия организаций.

21 марта, в заключительный день выставки, пройдет конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции».

Вопросы для обсуждения:

  • Обзор цен на цветные металлы: алюминий и медь.
  • Материалы для кабельной изоляции.
  • Вопросы логистики и транспортного обеспечения.
  • Поставки оборудования сырья и материалов для отрасли.
  • Рынок труда и кадровые вопросы.

Посещение деловой программы — бесплатно по билету на выставку Cabex 2024.

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Метки: CABEX-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
MVKC
6.98

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