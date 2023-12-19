Сформирована деловая программа выставки Cabex 2024

Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Мероприятия деловой программы Cabex 2024 будут проходить в течение всех дней работы выставки с 19 по 21 марта в конференц-зале павильона «Форум» ЦВК «Экспоцентр».
Традиционно в первый выставочный день, 19 марта, пройдет Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство».
Вопросы для обсуждения:
В качестве соорганизаторов деловой программы выставки Cabex 2024 выступят ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель», Академия электротехнических наук Российской Федерации.
20 марта пройдет конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России», в рамках которой запланированы две сессии:
Вопросы для обсуждения:
Вопросы для обсуждения:
21 марта, в заключительный день выставки, пройдет конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции».
Вопросы для обсуждения:
Посещение деловой программы — бесплатно по билету на выставку Cabex 2024.
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