В соответствии с Планом мероприятий по развитию сотрудничества между АО «СО ЕЭС» и смоленским филиалом Московского энергетического института на 2023/2024 учебный год, сформированного в развитие Соглашения о сотрудничестве с НИУ МЭИ, в Смоленском РДУ провели курс лекций и ознакомительную экскурсию для студентов 1 курса магистратуры кафедры «Электроэнергетические системы».

Старшекурсники обучаются по программе подготовки «Информационные технологии в электроэнергетике» направления «Электроэнергетика и электротехника». Выпускники этой магистерской программы помимо глубоких знаний в области электроэнергетики будут обладать компетенциями в ИТ-сфере, что особенно актуально для работы в оперативно-диспетчерском управлении. Базовая подготовка будущих энергетиков включает дисциплины «Режимы электроэнергетических систем» и «Автоматизированные системы оперативно-диспетчерского управления», программы занятий по которым разрабатывались вузом совместно со специалистами Смоленского РДУ.

Руководители и специалисты технологического функционального блока, а также блока информационных технологий Смоленского РДУ подготовили для студентов курс лекций по актуальным темам современной электроэнергетики: «Основные принципы управления электроэнергетическим режимом. Участие диспетчерских центров в планировании электроэнергетических режимов», «Перспективное развитие энергосистемы: от планирования до реализации», «Понятие CIM. Информационная модель. Применение CIM в электроэнергетике». «Прогнозирование потребления электроэнергии», «Противоаварийная автоматика энергосистем», «Основные ИУС, используемые в работе диспетчера РДУ», «Задачи и функции блока информационных технологий в оперативно-диспетчерском управлении». Это позволило дополнить практической информацией ту теоретическую подготовку, которую студенты получают в рамках обучения в вузе.

Первый заместитель директора – главный диспетчер Смоленского РДУ Владимир Прытков провел для студентов экскурсию в диспетчерский зал, где они увидели реальную работу диспетчерской смены и узнали об особенностях управления режимами энергосистем Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей.

«Внедрение лекций специалистов электроэнергетических компаний в образовательный процесс позволяет студентам получить более полное представление об отрасли, где им предстоит работать, и успешнее освоить теоретический и практический материал», – отметил Владимир Прытков.

С 2021 года Системный оператор реализует новую концепцию работы с вузами. Это гибкая адаптивная система, позволяющая в зависимости от потребности региона, филиала и вуза разрабатывать план мероприятий по развитию сотрудничества между Системным оператором и конкретным вузом. Эта работа ведется в рамках соглашений, которые заключаются между АО «СО ЕЭС» и высшим учебным заведением – таких университетов уже более двадцати. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки образовательного процесса в интересах АО «СО ЕЭС».

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей» (Смоленское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал создан в 2003 году. Территория операционной зоны расположена на площади 198,7 тыс. кв. км с населением 4,3 млн чел. В операционную зону Смоленского РДУ, по состоянию на 31.10.2023, входят объекты генерации общей установленной мощностью 10958 МВт. Наиболее крупными станциями являются Калининская и Смоленская АЭС. К объектам диспетчеризации Смоленского РДУ относятся 11 линий электропередачи класса напряжения 750 кВ, 12 линий электропередачи класса напряжения 500 кВ, 23 линии электропередачи класса напряжения 330 кВ, 60 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 318 линий электропередачи класса напряжения 110 кВ. Установленная трансформаторная мощность объектов электроэнергетики, расположенных в операционной зоне Смоленского РДУ, составляет 38 646,4 МВА.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2269 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линии электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88956 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50407 МВт (по данным на 01.10.2023). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,4 млн человек.