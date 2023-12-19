В пятницу, 15 декабря, в Великом Новгороде на стройплощадке будущего кампуса была торжественно погружена первая контрольная свая для проведения испытаний грунтов и последующего устройства фундамента. В церемонии принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он дал разрешение на старт работ, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Генеральный директор особой экономической зоны «Новгородская» Артур Аюпов поблагодарил главу региона за поддержку проекта. Он сообщил губернатору, что на сегодняшний день ОЭЗ «Новгородская» готова приступить к строительно-монтажным работам.

— Проект находится в Главгосэкспертизе, проектирование было закончено еще в августе. В январе мы ожидаем положительное заключение и разрешение на строительство. Сегодня мы забили первую сваю. Эту работу необходимо проделать для испытания грунтов, чтобы понять, насколько они плотные. По итогам информация будет направлена в Главгосэкспертизу, и после того, как будет выдано разрешение на строительство, мы приступим к работе, – рассказал Артур Аюпов.

На данный момент площадка будущего университетского кампуса полностью расчищена, проведено подключение к электрическим сетям, организованы подъездные пути, площадки для складирования материалов и устройства строительного городка, организован штаб строительства. Подписан договор с Новгородским водоканалом на технологическое присоединение к инженерным сетям.

Возведение кампуса планируют завершить до конца 2026 года. На территории будут располагаться пять современных жилых зданий, связанных между собой многофункциональным комплексом. По словам Артура Аюпова, при создании кампуса учтут предложения студентов и преподавателей НовГУ.

Андрей Никитин подчеркнул, что современный университетский кампус будет иметь высокую значимость в рамках концепции «Город-университет».

— «Город-университет» – это город, в котором университет играет важную роль в создании будущего города и подготовке кадров. Современный университетский кампус будет построен по мировым стандартам, где смогут жить дети, которые учатся в университете и колледжах, молодые специалисты, которые работают в нашей особой экономической зоне. Это новая планка, которую мы возьмем, что позволит нам идти дальше и двигаться вперед, – сказал глава региона.

Как отметил ректор НовГУ имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков, современный университетский кампус будет связан с тремя магистральными направлениями работы университета.

— Первое – это интеллектуальная электроника, на что нацелена работа Передовой инженерной школы. Второе – связано с навигационными системами, и третье направление – с созданием электронной компонентной базы. Напомню, что губернатор поручил не позднее следующего года начать создание центра полупроводникового материаловедения. Он станет важнейшей площадкой для формирования электронной компонентной базы. На территории будущего кампуса будут и образовательные локации, и технопарк, и лабораторные помещения. В этом направлении будем работать, – подчеркнул Юрий Боровиков.

Глава региона добавил, что на прямой линии президент Владимир Путин говорил, что создание электронной компонентной базы – одна из важнейших задач страны сегодня, и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого как раз занимается этими проектами.

Глава региона также поделился планами по развитию городской образовательной среды, добавив, что все объекты университета будут логистически связаны между собой.

— От современного университетского кампуса до кампуса ИНТЦ «Валдай» – практически километр, рядом – основной корпус университета. Кампус ИНТЦ будет соединен со старым корпусом в Антоново канатной дорогой. Мы создаем велосипедную и пешеходную среду для студентов в нашем городе. Плюс появится Политехнический музей, который будет тесно связан с университетом. Новгородский кванториум на сегодняшний день уже больше, чем та площадка, которую он занимает, поэтому мы ищем ему дополнительные площади, чтобы дети могли входить в науку в самом раннем возрасте, – подчеркнул губернатор.

Напомним, строительство кампуса в Великом Новгороде ведёт управляющая компания ОЭЗ «Новгородская» в партнёрстве с правительством Новгородской области и НовГУ имени Ярослава Мудрого в рамках национального проекта «Наука и университеты». Кампус станет частью приоритетного регионального проекта «Город-университет».