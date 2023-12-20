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Энергетики подключили к сети электрозарядную станцию в Балашихе

20 декабря 2023, 16:00 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
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Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство кабельной линии электропередачи на Шоссе Энтузиастов в Балашихе. Энергообъект обеспечил подключение к сети электрозарядной станции мощностью 150 кВт («быстрая» зарядка).

В рамках договора технологического присоединения станции к сетям компании была выполнена прокладка 65 м кабельной линии напряжением 0,4 кВ.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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