Энергетики подключили к сети электрозарядную станцию в Балашихе

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Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство кабельной линии электропередачи на Шоссе Энтузиастов в Балашихе. Энергообъект обеспечил подключение к сети электрозарядной станции мощностью 150 кВт («быстрая» зарядка).
В рамках договора технологического присоединения станции к сетям компании была выполнена прокладка 65 м кабельной линии напряжением 0,4 кВ.
В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.
Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.
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