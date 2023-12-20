В городе Клин Московской области капитально отремонтируют здание областной больницы, сообщает RosTender.info.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения проводит конкурс на проектирование и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 15 января. Государственный контракт заключат на 1 млрд рублей из областного бюджета.

Здание Клинской областной больницы находится по адресу улица Победы, владение 2, корпус 7. Согласно договору, на подготовку проекта и ремонт выделят 2 года и 1 месяц.