Когда отмечать день кабельщика?
Опубликована историческая статья Е.Б. Васильева о зарождении кабельной промышленности России
В городе Клин Московской области капитально отремонтируют здание областной больницы, сообщает RosTender.info.
Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения проводит конкурс на проектирование и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 15 января. Государственный контракт заключат на 1 млрд рублей из областного бюджета.
Здание Клинской областной больницы находится по адресу улица Победы, владение 2, корпус 7. Согласно договору, на подготовку проекта и ремонт выделят 2 года и 1 месяц.
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