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  • Москва выделит 2,7 млрд на строительство новой школы по Большой Бутовской улице Источник: https://rostender.info/news/2023122003

Москва выделит 2,7 млрд на строительство новой школы по Большой Бутовской улице Источник: https://rostender.info/news/2023122003

20 декабря 2023, 13:30 377 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В районе Южное Бутово города Москвы построят новую школу на территории существующего здания школы № 1355, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Заявки принимаются до 12 января. Контракт заключат на 2,7 млрд рублей, на работы выделят 2,5 года.

Здание построят на территории по адресу улица Большая Бутовская, 9. Общая площадь объекта – 20 164,7 кв.м. Образовательная организация будет рассчитана на 650 школьных и 150 дошкольных мест.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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