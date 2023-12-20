В районе Южное Бутово города Москвы построят новую школу на территории существующего здания школы № 1355, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Заявки принимаются до 12 января. Контракт заключат на 2,7 млрд рублей, на работы выделят 2,5 года.

Здание построят на территории по адресу улица Большая Бутовская, 9. Общая площадь объекта – 20 164,7 кв.м. Образовательная организация будет рассчитана на 650 школьных и 150 дошкольных мест.