Николай Шульгинов рассказал об итогах работы топливно-энергетического комплекса в 2023 году в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, нефтегазовая отрасль успешно справилась с возросшим санкционным давлением – энергопоставки переориентированы, потребители и граждане обеспечены энергоресурсами.

«Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%. По углю мы идём на уровне прошлого года как по добыче, так по экспорту», – добавил глава Минэнерго

В этом году, по словам Министра, была завершена работа по строительству инфраструктуры для Восточного полигона.

«14 объектов 220 – 500 кВ обеспечили провозную мощность 173 млн тонн. Дальше работаем по второму этапу», – сказал он.

2023 год, признался Николай Шульгинов, поразил его масштабами и параметрами природных аномалий: энергетическая инфраструктура регионов подверглась гололёдно-ветровым нагрузкам, а энергосистема Юга страны столкнулась также с ледяным дождём.

«Это более опасное явление, с которым бороться очень трудно. – сказал Министр. – Если с гололёдно-ветровыми нагрузками энергетики умеют бороться, есть отработанные технологии, наука, практика, то с ледяным дождём это более опасно». В начале зимнего периода энергосистема столкнулась с максимальными нагрузками, добавил глава Минэнерго: «Плюс 5 ГВт (+3%) к предыдущему историческому максимуму. И это мы тоже выдержали».

Отдельной темой интервью стала ситуация в энергетике Дальнего Востока. По словам Министра, обсуждение тарифного или нетарифного регулирования в этом регионе – процесс постоянный.

«Если условно, то что такое удельный тариф? Это алгебраическое выражение. Есть знаменатель, в котором как раз потребление и отпуск электроэнергии, но есть и числитель, в котором есть затраты на топливо, на логистику, на ремонты, и они уже не регулируются тарифами. Это рыночная среда, и она растёт значительно быстрее. Поэтому одномоментно сказать, поверхностно, что увеличили знаменатель и у нас тарифы уменьшились, – нельзя», – пояснил глава энергетического ведомства.

Министр также ответил на вопрос о нехватке электроэнергии на Дальнем Востоке: «Если тепловую генерацию вывести из аварийного ремонта и модернизации – это 1,5 тысячи МВт, до 2028 года никаких проблем не будет».

В интервью также затронули вопрос о ситуации на российском топливном рынке.

«Был введён временный запрет на вывоз бензина, заградительные пошлины для перекупщиков, увеличены нормативы продажи на биржу. Сегодня у нас нет никаких проблем с топливообеспечением. Мы видим и цены на бирже снижаются. Запасы тоже выросли от 10 до 25%. По дизтопливу это больше 3 млн тонн, 2,1 млн тонн по бензину», – заявил глава Минэнерго.

В заключение Николай Шульгинов поделился прогнозами на 2024 год.

«По углю мы, скорее всего, останемся, как и в этом году, на уровне 2022 года. По газификации мы выйдем с целевого значения 73,8% где-то до 74,7%, увеличим на 0,9% объём газификации. По всему, что связано с добычей нефти, мы будем работать в рамках соглашения и рекомендаций ОПЕК», – сказал Министр.

Также глава Минэнерго указал на рост добычи газа.

«Мы видим, особенно последние месяцы, суточная добыча растёт, – сказал он. – И наращивание идёт, конечно, по сжиженному природному газу. В этом году мы достигли показателей прошлого года, даже чуть превысим. В следующем году будем наращивать».

Говоря о будущем электроэнергетики, Николай Шульгинов напомнил о принятой программе развития энергетики до 2029 года.