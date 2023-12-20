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На Восточно-Сибирской железной дороге завершены основные строительно-монтажные работы на двухпутной вставке Блок-пост 1076 км – Блок-пост 1084 км. Он расположен на участке БАМа Северобайкальск – Нижнеангарск. Работы по строительству новой инфраструктуры вели в рамках масштабного инвестиционного проекта по увеличению пропускных способностей Восточного полигона.
Общая протяженность построенных путей составила более 8 км, смонтировано 2 стрелочных перевода, 208 опор для новых линий контактной сети, обновлено 53 км сетей сигнализации, централизации, блокировки и связи и 12 водопропускных труб. Построено 3 железнодорожных моста, самый протяженный из которых – 74 м и весом 127 тонн.
Особенностью строительства на этом участке являются сложные условия местности: магистраль и автомобильная дорога на разных уровнях пролегают в теснине между склонами Байкальского хребта и побережьем Байкала. В местах, где насыпь пути сближается с автодорогой, построено 12 подпорных стен общей протяженностью 3862 м.
Особое внимание было уделено защите озера Байкал. В теле насыпи обустроены разделяющие слои геотекстиля, которые позволяют собирать талые и дождевые воды с путей в траншеи, по которым они стекают в локальные очистные сооружения.
Открытие движения по двухпутной вставке позволит увеличить провозную способность БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дороги на участке Лена – Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год.
Добавим, что на участке Северобайкальск – Нижнеангарск остается 7 км в однопутном исполнении. Второй путь там будет уложен в рамках третьего этапа проекта развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
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