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Поликлинику Пушкинской больницы отремонтируют за 1 млрд

20 декабря 2023, 15:15 339 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Московской области капитально отремонтируют здание взрослой поликлиники №1 Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова, сообщает RosTender.info.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения проводит конкурс на проектирование и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 17 января. С победителем заключат государственный контракт на 1 млрд рублей из областного бюджета.

Одноэтажное здание 2006 года постройки расположено по адресу улица 50 лет Комсомола, дом 45. Ремонт пройдет в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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