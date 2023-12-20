Поликлинику Пушкинской больницы отремонтируют за 1 млрд

В Московской области капитально отремонтируют здание взрослой поликлиники №1 Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова, сообщает RosTender.info.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения проводит конкурс на проектирование и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 17 января. С победителем заключат государственный контракт на 1 млрд рублей из областного бюджета.

Одноэтажное здание 2006 года постройки расположено по адресу улица 50 лет Комсомола, дом 45. Ремонт пройдет в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.