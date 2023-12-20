Реконструируют гидроузел №2 Канала имени Москвы

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Работы запланированы в рамках комплексной программы по обновлению инфраструктуры гидротехнического сооружения. Гидроузел эксплуатируется с 1937 года. Он имеет важное значение в пропуске паводка и ледохода и в организации водоснабжения всего мегаполиса. Важную функцию он выполняет и для поддержания судоходных уровней на Канале имени Москвы.

В состав гидроузла входят однокамерный судоходный шлюз, подходные каналы, причальные линии, железобетонная эстакада и насосная станция. Объект расположен в селе Темпы Московской области. Проект его реконструкции получил положительное заключение Главгосэкспертизы России по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектными решениями предусмотрено устройство анкерной стенки восточной стены камеры шлюза, восстановление бетона камеры шлюза и реконструкция контрольно-измерительной аппаратуры.

«Реализация проектных решений позволит обеспечить необходимый грузопоток на внутреннем водном пути», – рассказал главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Николай Волгин.

Обновление сооружения позволит предотвратить аварийные ситуации, не допустить срыва судоходства и санитарного обводнения Москвы-реки и ее притоков. Все запланированные работы включены в федеральный проект «Внутренние водные пути».