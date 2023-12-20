Инвестиционный совет Новосибирской области в среду поддержал проект строительства спортивно-туристического комплекса с крытым катком и бассейном в Дзержинском районе Новосибирска, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Комплекс планируется построить на окраине Новосибирска в Дзержинском районе, спорткомплекс будет примыкать к Новосибирскому биатлонному комплексу.

"Объем инвестиций — 1,7 млрд рублей, выход на проектную мощность — 2026 год", — сказал гендиректор ООО "Сила Сибири" Андрей Киткин, представляя проект.

По его словам, площадь участка под комплекс составляет 1,74 га, на его территории будет построен крытый каток на 100 человек, универсальный спортзал на 1 тыс. человек, бассейн, гостиница на 150 номеров.

"Комплекс рассчитан на единовременное нахождение до 2 тыс. человек", — добавил Киткин.

В ходе инвестсовета губернатор Андрей Травников также поручил увязать строительство комплекса с развитием транспортной доступности биатлонного комплекса.