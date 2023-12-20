19 декабря ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на проект строительства соединительного железнодорожного пути на станции Ройка Горьковской железной дороги. Строительство соединительного пути – один из этапов реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово.

Подготовкой проекта по заказу ОАО «Российские железные дороги» занимались специалисты четырех компаний: АО «Росжелдорпроект», «Мосгипротранс», ООО «Неватранспроект» и ПСК «Техпроект». Положительное заключение опубликовано на сайте ГИС ЕГРЗ.

Напомним: соглашение о реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово заключили 4 августа 2022 года начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.