Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
19 декабря ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на проект строительства соединительного железнодорожного пути на станции Ройка Горьковской железной дороги. Строительство соединительного пути – один из этапов реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово.
Подготовкой проекта по заказу ОАО «Российские железные дороги» занимались специалисты четырех компаний: АО «Росжелдорпроект», «Мосгипротранс», ООО «Неватранспроект» и ПСК «Техпроект». Положительное заключение опубликовано на сайте ГИС ЕГРЗ.
Напомним: соглашение о реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово заключили 4 августа 2022 года начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter