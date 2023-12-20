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Строительство железнодорожного пути на станции Ройка Горьковской магистрали одобрено госэкспертизой

20 декабря 2023, 16:45 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

19 декабря ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на проект строительства соединительного железнодорожного пути на станции Ройка Горьковской железной дороги. Строительство соединительного пути – один из этапов реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово.

Подготовкой проекта по заказу ОАО «Российские железные дороги» занимались специалисты четырех компаний: АО «Росжелдорпроект», «Мосгипротранс», ООО «Неватранспроект» и ПСК «Техпроект». Положительное заключение опубликовано на сайте ГИС ЕГРЗ.

Напомним: соглашение о реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово заключили 4 августа 2022 года начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство 

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