Администрация Ленинградской области в течение трех-четырех лет планирует решить проблему с перегрузками в электроснабжении жилых домов, из-за которых в пиковые дни происходят отключения потребителей. Во многом перегрузки связаны с отоплением большого количества домов электрическими обогревателями и котлами, которые также постепенно должны заменяться на газовое и другое оборудование, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергей Морозов.

"Волнует вопрос электроснабжения, это, во-первых, те населенные пункты, в которых отопление происходит в отопительный сезон за счет электрических обогревателей, котлов, где в нашей области, особенно в праздники, выходные дни, увеличивается число проживающих за счет жителей других субъектов. В ближайшее время представим программу на три-четыре года, где по всей территории Ленобласти будет решен вопрос перегруза маленьких мощностей, когда с напряжением 0,4 кВ у нас перегрузки происходят, и из-за этого у нас отключаются потребители", - рассказал Морозов на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что работа по переводу отопления на газ в области идет опережающими темпами, этот год для региона был прорывным - на 550% увеличилось число пусков газа в домовладениях, построили более 300 распределительных газопроводов, что на 400% больше показателей 2022 года. Также в 2023 году шесть важных котельных удалось перевести с мазута и других тяжелых источников тепла на газ, в 2024 году планируют создать еще 30 источников газовой энергии.

В части электроснабжения в регионе в 2023 году построили 1,8 тыс. км новых линий снабжения, ввели дополнительно более 400 МВт мощностей, что составило 116% от плана на год. На еженедельной основе был создан оперативный штаб по ТЭК, который должен синхронизировать работу электроэнергетиков и газовиков в части оптимизации источников снабжения и перевода его на газ там, где это более выгодно.

В 2023 году также впервые создали оперативный штаб по отоплению в Ленинградской области, с начала отопительного сезона поступило более 5 тыс. обращений, которые были обработаны, и по которым были приняты те или иные меры. По решению проблем отсутствия централизованного горячего водоснабжения в многоквартирных домах в некоторых населенных пунктах области создали рабочую группу.