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Проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена "Василеостровская" и "Балтийская" одобрены на рабочем совещании губернатора Александра Беглова, сообщает Смольный во вторник.
В сообщении уточняется, что новый вестибюль "Василеостровской" появится на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова.
"Средний проспект — наиболее загруженная магистраль исторической части Васильевского острова. Строительство второго вестибюля позволит увеличить пропускную способность станции и более равномерно распределить нагрузку на Невско-Василеостровской линии метрополитена", — приводятся в сообщении слова Беглова.
Он сообщил, что площадь здания составит 2,7 тыс. кв. метров. Работу второго выхода будут обеспечивать четыре эскалатора на глубине 55,6 метра.
Также утвержден проект строительства второго вестибюля с наклонным ходом станции "Балтийская". Он появится на углу южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара.
Проектом предусматривается двухуровневый вестибюль с крытыми павильонами над лестницами и эскалаторами. На первом уровне расположится кассовый зал, ниже — служебные помещения. Работу второго выхода будут обеспечивать 4 эскалатора на глубине 35,2 метра. Попасть в новый вестибюль можно будет с набережной Обводного канала, а также с запада от торгово-развлекательного комплекса "Варшавский экспресс".
"Подземные пешеходные переходы запроектированы с учетом перспектив развития территории — с возможностью обеспечения разветвленной системы выходов на набережную Обводного канала после формирования пробивки Измайловского проспекта", — уточнил Беглов.
Размещение вестибюлей предусмотрено Генеральным планом Петербурга.
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