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Вторые вестибюли для станций метро "Василеостровская" и "Балтийская" построят в Петербурге

20 декабря 2023, 15:30 349 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax.ru

Проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена "Василеостровская" и "Балтийская" одобрены на рабочем совещании губернатора Александра Беглова, сообщает Смольный во вторник.

В сообщении уточняется, что новый вестибюль "Василеостровской" появится на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова.

"Средний проспект — наиболее загруженная магистраль исторической части Васильевского острова. Строительство второго вестибюля позволит увеличить пропускную способность станции и более равномерно распределить нагрузку на Невско-Василеостровской линии метрополитена", — приводятся в сообщении слова Беглова.

Он сообщил, что площадь здания составит 2,7 тыс. кв. метров. Работу второго выхода будут обеспечивать четыре эскалатора на глубине 55,6 метра.

Также утвержден проект строительства второго вестибюля с наклонным ходом станции "Балтийская". Он появится на углу южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара.

Проектом предусматривается двухуровневый вестибюль с крытыми павильонами над лестницами и эскалаторами. На первом уровне расположится кассовый зал, ниже — служебные помещения. Работу второго выхода будут обеспечивать 4 эскалатора на глубине 35,2 метра. Попасть в новый вестибюль можно будет с набережной Обводного канала, а также с запада от торгово-развлекательного комплекса "Варшавский экспресс".

"Подземные пешеходные переходы запроектированы с учетом перспектив развития территории — с возможностью обеспечения разветвленной системы выходов на набережную Обводного канала после формирования пробивки Измайловского проспекта", — уточнил Беглов.

Размещение вестибюлей предусмотрено Генеральным планом Петербурга.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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