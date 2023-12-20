В Чеченской Республике завершилась проходка деривационного тоннеля Башенной малой ГЭС. Проект строительства станции реализует РусГидро в рамках государственной программы поддержки возобновляемой энергетики.

Деривационный тоннель обеспечивает создание напора на турбинах гидроэлектростанции, подавая воду от головного узла к зданию ГЭС. Это наиболее масштабное сооружение гидроэлектростанции - его длинна 1442,3 м, а сечение с обделкой составляет 5х5 м, что примерно соответствует сечению тоннеля метрополитена. Тоннель был пройден с использованием буровзрывных работ в скальных породах – песчаниках, известняках, алевролитах. В настоящее время в двухсменном режиме продолжается устройство железобетонной обделки тоннеля.

Строительство Башенной МГЭС ведется в соответствии с графиком. Продолжаются земляные и бетонные работы на головном узле, что позволит в ближайшие месяцы осуществить перекрытие реки Аргун. После этого вода реки будет проходить через водосброс, а строители приступят к сооружению четырехкамерного отстойника. На напорно-станционном узле начато бетонирование здания ГЭС, продолжается возведение селезащитной стенки. На строительных работах задействованы более 180 человек и 60 единиц техники. На российских предприятиях завершено изготовление гидросилового оборудования – турбин и генераторов.

Малая ГЭС Башенная возводится на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Итум-Калинском районе вблизи села Гучум-Кале. На этом участке река обладает большим перепадом высот (40 метров на протяжении 1,4 км), что повышает эффективность будущей гидроэлектростанции. Свое название станция получила от Ушкалойских башен-близнецов XII века, которые расположены выше по течению.

Новая гидроэлектростанция станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в Чеченской Республике и первым проектом РусГидро в регионе. Проектная мощность Башенной МГЭС составит 10 МВт, в год станция будет вырабатывать 52,7 млн кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему республики.

Специалисты входящего в Группу РусГидро института «Гидропроект» спроектировали эффективную станцию с минимальным воздействием на окружающую среду. Башенная МГЭС создается по деривационной схеме, что исключает затопление земель. В состав сооружений новой гидроэлектростанции войдут головной водозаборный узел, деривационный тоннель, напорный бассейн, напорные водоводы и здание ГЭС с двумя гидроагрегатами.