Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 1,5 МВт мощности крупнейшему в стране заводу по производству молочных продуктов и детского питания, который расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Поэтическая». Общий объем присоединенной мощности составил почти 4,5 МВт. Подача электроэнергии объекту осуществляется по сетям 10 кВ.

Компания является лидером рынка молочных продуктов и детского питания в России, а также одним из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».