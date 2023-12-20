Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга с начала зимы провел более 20 плавок гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи 220–500 кВ, питающих потребителей в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Максимальный вес ледяной нагрузки на один пролет ЛЭП достигал 1 тыс. кг. Своевременная плавка гололеда исключила опасность обрыва проводов и обеспечила стабильную работу магистральной сетевой инфраструктуры.

Высокая влажность, ветер, резкие перепады температуры воздуха, характерные для климата юга России и Северного Кавказа, способствуют образованию наледи на проводах воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи. Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы могут обрываться, что приводит к технологическим нарушениям. Чтобы этого не допустить, на объектах устанавливают системы плавок гололеда. Специальные устройства создают на ЛЭП токи большой величины, запуск которых нагревает провода и плавит лед.

В преддверии осенне-зимнего периода 2023–2024 годов энергетики МЭС Юга проверили работоспособность оборудования. На 83 линиях электропередачи 220–500 кВ провели 158 пробных плавок гололеда. Особое внимание специалисты уделили транзитам, задействованным в выдаче мощности крупнейшей электростанции юга России – Ростовской АЭС.