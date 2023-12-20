RusCable Insider #342
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Ученый Национального исследовательского университета «МЭИ» удостоен Почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».
Мыцык Геннадий Сергеевич, профессор кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта (ЭКАОиЭТ) НИУ «МЭИ», на протяжении многих лет ведёт активную изобретательскую деятельность, на его счету несколько десятков запатентованных технических решений. Первое авторское свидетельство СССР №258250 на изобретение Мыцык получил в 1970 году. На данный момент его изобретательская деятельность в области электротехники продолжается.
Ученый изучает такие направления, как силовая преобразовательная техника, электрические машины, трансформаторы, а также электронные, трансформаторно-электронные, машинно-электронные генерирующие и приводные системы. На счету Геннадия Сергеевича более 100 авторских свидетельств и патентов.
В 2023 году на имя «НИУ «МЭИ» запатентовано 5 технических решений, автором которых является Геннадий Сергеевич Мыцык:
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