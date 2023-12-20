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Ученый НИУ "МЭИ" - "Заслуженный изобретатель Российской Федерации"

20 декабря 2023, 15:45 340 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ МЭИ
Авторы и источники / Правообладателям
Мыцык Геннадий Сергеевич

Мыцык Геннадий Сергеевич

Ученый Национального исследовательского университета «МЭИ» удостоен Почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

Мыцык Геннадий Сергеевич, профессор кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта (ЭКАОиЭТ) НИУ «МЭИ», на протяжении многих лет ведёт активную изобретательскую деятельность, на его счету несколько десятков запатентованных технических решений. Первое авторское свидетельство СССР №258250 на изобретение Мыцык получил в 1970 году. На данный момент его изобретательская деятельность в области электротехники продолжается.

Ученый изучает такие направления, как силовая преобразовательная техника, электрические машины, трансформаторы, а также электронные, трансформаторно-электронные, машинно-электронные генерирующие и приводные системы. На счету Геннадия Сергеевича более 100 авторских свидетельств и патентов.

В 2023 году на имя «НИУ «МЭИ» запатентовано 5 технических решений, автором которых является Геннадий Сергеевич Мыцык:

  • «Вентильный магнитоэлектрический генератор с коррекцией входного коэффициента мощности его выпрямителя», патент 2792170;
  • «Регулируемое трансформаторно-выпрямительное устройство», патент 2798943;
  • «Регулируемое трансформаторно-выпрямительное устройство», патент 2802419;
  • «Однофазный инвертор напряжения с многофазной широтно-импульсной модуляцией», патент 2804997;
  • «Машинно-электронная генерирующая система со стабилизацией напряжения и частоты», патент 2806899.​
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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ПАТЕНТ, НИУ МЭИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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