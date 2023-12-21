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Энергетики отремонтировали семь километров ЛЭП в Богородском городском округе

21 декабря 2023, 17:15 355 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали семь километров воздушных и кабельных линий электропередачи в Богородском городском округе в 2023 году. Работы проходили в рамках соответствующей программы, реализуемой компанией.

Так, например, была отремонтирована кабельно-воздушная линия 6 кВ, обеспечивающая электроснабжение потребителей д. Вишняково Богородского г. о. На КВЛ был смонтирован самонесущий изолированный провод на участке протяженностью 600 м и произведена замена 19 ж/б опор. Выполненные работы повысили надежность и качество электроснабжения около тысячи потребителей, расположенных в частном секторе на ул. Школьной, Кузнецкой, Советской и Центральной.

Также в рамках программы в Богородском округе в этом году отремонтировано оборудование 12 подстанций. Одна из них расположена на ул. Пионерской в Электроуглях. В электроустановке заменили ячейки распределительного устройства РУ-6 кВ. Эта подстанция питает многоквартирные дома на ул. Пионерской и Маяковской.

Помимо ремонта электрообъектов по программе была произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности просек вблизи высоковольтных линий электропередачи в объеме 2,63 га.

Работы по программе капитального ремонта выполняются в каждом городском округе Подмосковья, где есть сети компании. Основная задача — повышение надежности электроснабжения и снижение рисков нарушения подачи электроэнергии, в том числе и в условиях низких температур.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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