Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали семь километров воздушных и кабельных линий электропередачи в Богородском городском округе в 2023 году. Работы проходили в рамках соответствующей программы, реализуемой компанией.
Так, например, была отремонтирована кабельно-воздушная линия 6 кВ, обеспечивающая электроснабжение потребителей д. Вишняково Богородского г. о. На КВЛ был смонтирован самонесущий изолированный провод на участке протяженностью 600 м и произведена замена 19 ж/б опор. Выполненные работы повысили надежность и качество электроснабжения около тысячи потребителей, расположенных в частном секторе на ул. Школьной, Кузнецкой, Советской и Центральной.
Также в рамках программы в Богородском округе в этом году отремонтировано оборудование 12 подстанций. Одна из них расположена на ул. Пионерской в Электроуглях. В электроустановке заменили ячейки распределительного устройства РУ-6 кВ. Эта подстанция питает многоквартирные дома на ул. Пионерской и Маяковской.
Помимо ремонта электрообъектов по программе была произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности просек вблизи высоковольтных линий электропередачи в объеме 2,63 га.
Работы по программе капитального ремонта выполняются в каждом городском округе Подмосковья, где есть сети компании. Основная задача — повышение надежности электроснабжения и снижение рисков нарушения подачи электроэнергии, в том числе и в условиях низких температур.
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