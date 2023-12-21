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Филиал ПАО "Россети" приступил к модернизации магистральной линии электропередачи, питающей юг Ленинградской области

21 декабря 2023, 15:30 399 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: МЭС Северо-Запада

Фото: МЭС Северо-Запада

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к работе по замене соединителей на ЛЭП сверхвысокого напряжения 330 кВ «Гатчинская – Лужская», что позволит повысить надежность транзита. Линия участвует в передаче электроэнергии потребителям Лужского района Ленинградской области, где расположены значимые промышленные предприятия и региональный транспортный узел.

Всего на линии электропередачи энергетики установят 36 прессуемых соединителей вместо спиральных устройств, на которых были выявлены дефекты в ходе проведения тепловизионного контроля. Новые соединители отечественного производства устойчивы к механическим и динамическим нагрузкам, обладают высокой проводимостью и долговечностью.

Протяженность ЛЭП 330 кВ «Гатчинская – Лужская» превышает 92 км. От ее бесперебойной работы зависит надежность питания социальных и промышленных объектов в г. Луге, среди которых Лужский абразивный завод, производитель автомобильных компонентов «Форесия АДП» и предприятие «Белкозин», выпускающее различные медицинские изделия.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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