Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к работе по замене соединителей на ЛЭП сверхвысокого напряжения 330 кВ «Гатчинская – Лужская», что позволит повысить надежность транзита. Линия участвует в передаче электроэнергии потребителям Лужского района Ленинградской области, где расположены значимые промышленные предприятия и региональный транспортный узел.

Всего на линии электропередачи энергетики установят 36 прессуемых соединителей вместо спиральных устройств, на которых были выявлены дефекты в ходе проведения тепловизионного контроля. Новые соединители отечественного производства устойчивы к механическим и динамическим нагрузкам, обладают высокой проводимостью и долговечностью.

Протяженность ЛЭП 330 кВ «Гатчинская – Лужская» превышает 92 км. От ее бесперебойной работы зависит надежность питания социальных и промышленных объектов в г. Луге, среди которых Лужский абразивный завод, производитель автомобильных компонентов «Форесия АДП» и предприятие «Белкозин», выпускающее различные медицинские изделия.