Николай Шульгинов провёл 63-е заседание Электроэнергетического Совета (ЭЭС) СНГ. По словам президента Совета, Министра энергетики России, «в уходящем году пришло понимание необходимости укрепления региональной энергетической безопасности». Как отметил Николай Шульгинов, это предполагает более тесное взаимодействие на уровне прогнозирования и долгосрочного планирования развития энергосистем, особенно с учётом увеличивающейся доли ВИЭ в балансах стран СНГ, а также на уровне технологического взаимодействия, в частности, в стандартизации, подготовке кадров. Все эти направления сотрудничества отражены в планах деятельности ЭЭС СНГ на следующий год, добавил глава Совета.

2024-й будет годом председательства России в СНГ, напомнил Николай Шульгинов, – Президентом РФ утверждена Концепция председательствования и План мероприятий по её реализации. По словам Николая Шульгинова, в следующем году должно пройти заседание Электроэнергетического Совета СНГ, после мониторинга и анализа – подготовлены предложения по координации долгосрочных планов развития электроэнергетики стран-участниц СНГ, а также должен быть подготовлен отчёт по анализу мирового опыта отнесения электрической энергии к категории «зелёная».

Подводя итоги уходящего года, Николай Шульгинов отметил, что электроэнергетика СНГ в целом успешно справилась с большинством вызовов: «Во всех странах растёт энергопотребление, энергосистемы обновляют максимумы. Энергетика является драйвером экономического и социального развития, в отрасль приходят новые инвестиции. Развиваются межгосударственные институты, механизмы и стимулы развития».

На 63-м заседании в рамках процедуры ротации полномочия вице-президента Электроэнергетического Совета СНГ перешли к Министру энергетики Республики Узбекистан Журабеку Мирзамахмудову. Новым председателем Координационного совета при ЭЭС СНГ утверждён заместитель Министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Сорбони Амирхони Холмухамадзод.

64-е заседание Электроэнергетического Совета СНГ запланировано провести в очной форме на территории Российской Федерации в первой половине 2024 года.