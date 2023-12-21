В Рязани по нацпроекту построят 50-метровый бассейн

Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства плавательного бассейна в Рязани. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).
В Рязанской области на данный момент нет бассейна, который бы позволил проводить соревнования всероссийского и международного уровней, а также профессионально готовить юных пловцов. Решение о строительстве такого спортивного объекта было принято в рамках национального проекта «Демография». Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят в Рязани на улице Космонавтов.
Утвержденный экспертами проект предполагает строительство трехэтажного здания на 470 зрительских мест. Оборудуют две чаши бассейна – учебную и основную. Помимо этого, в плавательном комплексе будет тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пресс-центр и другие административные и технические помещения.*
Застройщик – ГКУ Рязанской области «Управление капитального строительства Рязанской области». Проектировщик – ООО «РязаньПроект».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter