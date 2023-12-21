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В Рязани по нацпроекту построят 50-метровый бассейн

21 декабря 2023, 14:45 401 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Группа компаний «Рязаньпроект»

Фото: Группа компаний «Рязаньпроект»

Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства плавательного бассейна в Рязани. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Рязанской области на данный момент нет бассейна, который бы позволил проводить соревнования всероссийского и международного уровней, а также профессионально готовить юных пловцов. Решение о строительстве такого спортивного объекта было принято в рамках национального проекта «Демография». Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят в Рязани на улице Космонавтов.

Утвержденный экспертами проект предполагает строительство трехэтажного здания на 470 зрительских мест. Оборудуют две чаши бассейна – учебную и основную. Помимо этого, в плавательном комплексе будет тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пресс-центр и другие административные и технические помещения.*

Застройщик – ГКУ Рязанской области «Управление капитального строительства Рязанской области». Проектировщик – ООО «РязаньПроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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