На территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, в следующем году планируют запустить новый авиационный кластер, включающий производство, ремонт и хранение деталей для самолетов. Производственно-складской комплекс в промышленном коворкинге «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал», запустит международная компания «ЭйрТрансс».

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит около 500 млн рублей. На новой производственной площадке будет создано не менее 150 рабочих мест. Запустить предприятие компания рассчитывает во II квартале 2024 года. Весь проект будет реализован до конца 2025 года», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «ЭйрТрансс» более 15 лет оказывает комплексные услуги по обработке, хранению и поставке грузов на территории России и СНГ, а также страны Европы, Азии и Латинской Америки.



На новом производстве в индустриальном парке «Есипово» компания организует производство запасных частей, ремонт и восстановление компонентов для воздушных судов гражданской авиации, таких как авиационных колес, аварийных трапов и компонентов салона самолета, заправку кислородом, а также запустит зону технического обслуживания летательных аппаратов.

«Мы планируем развивать партнёрское сотрудничество с организациями, связанными с самолётостроительным производством и эксплуатацией авиатехники. В их числе - конструкторские бюро, сервисные и логистические службы, поставщики комплектующих, российские авиакомпании – Федеральное Агентство Воздушного Транспорта (РОСАВИАЦИЯ), ПАО «ОАК», АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Вертолёты России», ООО «ХРОНОТОП»», - отметил генеральный директор компании «ЭйрТрансс» Сергей Мишечкин.

Реализация инвестиционного проекта по производству запасных частей и компонентов для воздушных судов гражданской авиации в индустриальном парке «Есипово» позволит значительно заместить продукцию зарубежных производителей.