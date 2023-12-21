С начала 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечили электроэнергией порядка 2,1 тыс. объектов потребителей общей мощностью 82 МВт.

Так, только в ноябре энергетики подключили к сетям восемь предприятий сельского хозяйства в Урюпинском, Городищенском, Алексеевском, Калачевском, Михайловском и Чернышковском районах Волгоградской области. В 16 отдаленных хуторах и поселках восьми районов к электросетям присоединили системы уличного освещения, обеспечив населению комфорт и безопасность в темное время суток. Также электроэнергию получили семь станций сотовой связи в областном центре и пяти районах региона.

Светом и теплом обеспечены и важные объекты социальной инфраструктуры области, среди которых новый фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Сизов Чернышковского района и пожарное депо селе Ковалевка Октябрьского района.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.