ООО "ЭКМ Холдинг" подтвердил высокий индекс деловой репутации

ООО НПП «ИНТЕХ» успешно прошло повторную оценку деловой репутации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, в результате которой был определен индекс деловой репутации, который составил 91 балл. Организация оценивалась по следующим показателям: «История», «Средства», «Кадры», «Имидж», «Законопослушность», «Достоверность». Компания показала высокий результат, увеличив индекс на несколько баллов по сравнению с результатом предыдущего года.

Таким образом, предприятие ООО НПП «ИНТЕХ» в очередной раз подтвердило свой статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий.