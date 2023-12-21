ООО "ЭКМ Холдинг" подтвердил высокий индекс деловой репутации

Когда отмечать день кабельщика?
Опубликована историческая статья Е.Б. Васильева о зарождении кабельной промышленности России
ООО НПП «ИНТЕХ» успешно прошло повторную оценку деловой репутации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, в результате которой был определен индекс деловой репутации, который составил 91 балл. Организация оценивалась по следующим показателям: «История», «Средства», «Кадры», «Имидж», «Законопослушность», «Достоверность». Компания показала высокий результат, увеличив индекс на несколько баллов по сравнению с результатом предыдущего года.
Таким образом, предприятие ООО НПП «ИНТЕХ» в очередной раз подтвердило свой статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий.
«Наличие свидетельства об оценке деловой репутации, полученное нашим заводом в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, еще раз подтверждает серьезную репутацию предприятия. Индекс деловой репутации определяет стабильно высокий уровень доверия и мотивации заказчика для обращения с целью приобретения кабельной продукции производства ООО НПП «ИНТЕХ» - отметил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин.
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