Президент России Владимир Путин дал старт движению по дороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Уже сейчас, в преддверии новогодних праздников, миллионы автомобилистов нашей страны смогут отправиться в путешествие по этой комфортной скоростной дороге.

В торжественной церемонии приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, мэр Москвы, губернаторы Московской, Владимирской, Нижегородской областей, главы Чувашской Республики и Республики Татарстан, а также представители дорожно-строительных организаций.

«Сегодня мы делаем ещё один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия». Как известно, эту магистраль мы открывали поэтапно, в том числе с сентября текущего года в строй был введён участок от Москвы до Арзамаса. Теперь готова вся современная, скоростная автострада между Москвой и Казанью – нашими крупнейшими деловыми, туристическими, культурными центрами. Дорога – а это более 800 километров – займёт примерно шесть с половиной часов, что почти в два раза быстрее, чем прежде», - подчеркнул Владимир Путин.

М-12 проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

«Федеральную трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани мы построили за рекордные три года - от идеи до регистрации объекта. Еще никогда в истории страны не было такой практики, даже в мире мало таких примеров. Магистраль является частью большого транспортного маршрута «Россия», и могу сказать, что М-12 дает мощнейший стимул развитию не только жилищного строительства, промышленности, но и обеспечивает связанность с другими важными транспортными проектами. Благодарю Президента, Председателя Правительства, глав регионов, которые вместе со своими командами и с госкомпанией «Автодор» в штабном режиме обеспечивали ускоренное строительство дороги М-12 до Казани», - сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«М-12 «Восток» - это 810 км скоростной дороги. Ни одного светофора, ни одного перекрестка в одном уровне. Мы также возвели 323 искусственных сооружения общей протяжённостью порядка 24,5 км. Но это технические данные, а мы не просто построили дорогу, мы создали полноценную инфраструктурную услугу. На М-12 уже работают 18 многофункциональных зон (МФЗ), где есть удобные парковки, АЗС, кафе, спортивные и детские площадки, места для выгула домашних животных, инфраструктура для автобусов, даже душевые и прачечные. А в будущем на этой дороге будет 32 МФЗ», – рассказал председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Глава Автодора поблагодарил всех причастных к строительству дороги и подчеркнул, что реализация такого масштабного проекта - это колоссальная работа, которую можно было сделать только сообща.

Дорожники возвели 88 мостов, 19 транспортных развязок. В пике на этой трассе круглосуточно трудились около 30 тысяч человек и до 9 тысяч единиц техники.

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Благодаря М-12 в регионах её прохождения создаются новые рабочие места, появляются дополнительные возможности для развития территорий. Перевозки становятся более выгодными, быстрыми и безопасными. Также это импульс развитию технологий, росту промышленности, запуску новых инфраструктурных проектов.

Важнейший эффект – перераспределение транспортных потоков и повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизней и здоровья граждан. И, конечно, это новые возможности для развития внутреннего туризма.

Однако эффекты от трассы гораздо шире тех пяти регионов, через которые она проходит. М-12 даёт возможность развиваться территориям вокруг, укреплять межрегиональные связи.

В следующем году по М-12 «Восток» можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Эта дорога станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» длиной 12 000 км от Санкт-Петербурга до Владивостока. Строительство М-12 от Москвы до Казани осуществлялось в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».