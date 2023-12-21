"Россети Ленэнерго" – лауреат конкурса "Сделано в России"

«Россети Ленэнерго» удостоены звания лауреата конкурса «Сделано в России» за проект создания учебно-тренировочного комплекса по обучению персонала работе на современном высокоавтоматизированном оборудовании.

На базе специализированного аппаратно-программного устройства технический персонал компании будет повышать квалификацию и учиться основам эксплуатации и обслуживания современных высокоавтоматизированных систем, устройств релейной защиты и автоматики, систем управления, мониторинга, сбора и передачи информации в международном протоколе МЭК 61-850.

«Обеспечение электросетевого комплекса кадрами, обладающими широким спектром профессиональных знаний в области эксплуатации и обслуживания высокоавтоматизированных устройств и систем – наша приоритетная задача. Работа на уникальном программно-аппаратном комплексе – это возможность протестировать качество работы современных устройств без задействования реальных энергообъектов, что позволяет изучить их параметры и алгоритмы, не подвергая действующее оборудование риску технологических повреждений», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

Федеральная система конкурсов «Сделано в России» создана для возрождения и популяризации отечественных брендов, увеличения конкурентоспособности российской продукции на зарубежных рынках и увеличения объема реализации различных социально значимых товарных групп. Конкурс проходит при поддержке Государственной Думы Российской Федерации.

«Россети Ленэнерго» неоднократно становились лауреатами престижного конкурса. В частности, высокую оценку получали проекты компании по созданию региональных цифровых карт периодичности расчистки просек воздушных линий электропередачи, разработки железобетонных опор из центрифугированных секционных стоек и подземных трансформаторных подстанций.