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  • "Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения 11 тысяч жителей Дербентского района Дагестана

"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения 11 тысяч жителей Дербентского района Дагестана

21 декабря 2023, 14:15 395 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» заменили силовой трансформатор на подстанции 110/6 кВ «Огни», обеспечивающей электроэнергией 11 тысяч жителей пяти населенных пунктов Дербентского района. От стабильной работы энергообъекта зависит также электроснабжение Стекольного завода. Мощность оборудования увеличена с 10 до 16 МВА.

Необходимость в замене основного элемента подстанции возникла в связи с перегрузом оборудования на энергообъекте при пиковых нагрузках в зимний и летний периоды. Итогом реализации проекта станет снижение количества технологических нарушений на энергообъекте и повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

Технические мероприятия проведены для подготовки электросетевого комплекса региона к сложным погодным условиям зимы.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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