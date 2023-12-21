Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» заменили силовой трансформатор на подстанции 110/6 кВ «Огни», обеспечивающей электроэнергией 11 тысяч жителей пяти населенных пунктов Дербентского района. От стабильной работы энергообъекта зависит также электроснабжение Стекольного завода. Мощность оборудования увеличена с 10 до 16 МВА.

Необходимость в замене основного элемента подстанции возникла в связи с перегрузом оборудования на энергообъекте при пиковых нагрузках в зимний и летний периоды. Итогом реализации проекта станет снижение количества технологических нарушений на энергообъекте и повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

Технические мероприятия проведены для подготовки электросетевого комплекса региона к сложным погодным условиям зимы.