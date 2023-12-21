Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Специалисты «Россети Юг» подключили к электросетям два новых туристических комплекса в Среднеахтубинском и Урюпинском районах Волгоградской области. Общая мощность технологического присоединения составила 250 кВт.
Для обеспечения электроснабжения базы отдыха в х. Петровском Урюпинского района энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ и комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 КВА.
Обе турбазы расположены в живописных местах на берегах Волги и Хопра, благоустроены и предназначены для отдыха в любое время года. А значит жители и гости региона смогут с комфортом отдохнуть на природе в новогодние каникулы. С начала года Волгоградскую область посетили почти 1,5 млн человек. Турпоток удалось увеличить благодаря появлению современных объектов инфраструктуры гостеприимства.
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