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"Россети Юг" обеспечили электроснабжение двух новых турбаз в Волгоградской области

21 декабря 2023, 15:00 410 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Специалисты «Россети Юг» подключили к электросетям два новых туристических комплекса в Среднеахтубинском и Урюпинском районах Волгоградской области. Общая мощность технологического присоединения составила 250 кВт.

Для обеспечения электроснабжения базы отдыха в х. Петровском Урюпинского района энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ и комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 КВА.

Обе турбазы расположены в живописных местах на берегах Волги и Хопра, благоустроены и предназначены для отдыха в любое время года. А значит жители и гости региона смогут с комфортом отдохнуть на природе в новогодние каникулы. С начала года Волгоградскую область посетили почти 1,5 млн человек. Турпоток удалось увеличить благодаря появлению современных объектов инфраструктуры гостеприимства.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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