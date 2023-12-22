Алюминиевая Ассоциация создает Комитет по PR и коммуникациям

21 декабря состоялось первое установочное заседание комитета по PR и коммуникациям компаний, входящих в состав Алюминиевой Ассоциации. Мероприятие, инициатором и организатором которого выступила Ассоциация, посетили руководители и эксперты по PR, маркетингу и развитию бизнеса предприятий. Более 20 компаний-членов Ассоциации приняли участие в заседании.

Программа включала в себя презентацию PR возможностей Алюминиевой Ассоциации, план мероприятий на 2024 год, календарь мероприятий крупнейшего оператора выставочной деятельности ITE, анализ digital инструментов, выступления представителей отраслевых СМИ.

Актуальным опытом работы и практическими советами поделились представители маркетингового агентства Demis Group, медиа-порталов RusCable и ПРОМеталл, а также журнала «Металлоснабжение и сбыт». Понять, как предприятия алюминиевой отрасли представлены сегодня в медиа-пространстве, собравшимся помогла презентация СКАН Интерфакс.

По итогам заседания было принято решение о создании комитета по PR и коммуникациям, основными задачами которого будут формирование стратегической повестки и позиций по ключевым вопросам и продвижения алюминиевой продукции членов Ассоциации на внутреннем и внешнем рынках, координация совместных действий в рамках кампаний по продвижению алюминиевых продуктов, участию в отраслевых мероприятиях, реализация совместных проектов, направленных на продвижение алюминия как технологичного, энегоэффективного и экологичного материала для различных отраслей промышленности и координация PR-поддержки новостей компаний-участников Алюминиевой Ассоциации.