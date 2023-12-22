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Андрей Рюмин дал старт работе высокотехнологичных энергообъектов особой важности

22 декабря 2023, 13:45 258 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
Авторы и источники / Правообладателям

В рамках празднования Дня энергетика Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин дал команду о запуске в работу объектов  в разных частях страны. Одним из них является высокоавтоматизированная подстанция 110/10 кВ «Слобода» в Белгородской области, входящая в зону оперативной ответственности ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор Игорь Маковский на месте доложил о готовности нового центра питания к эксплуатации. По команде Андрея Рюмина, отданной из Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети», руководитель энергокомпании вместе с начальником подстанции торжественно ввели в работу новый энергообъект.

Подстанция 110/10 кВ «Слобода» предназначена для электроснабжения завода в интересах Российского агропромышленного комплекса в Алексеевском районе Белгородской области. Центр питания позволит осуществлять дальнейшее технологическое присоединение потребителей промышленного кластера. Установленная мощность составляет 10 МВА. ПС «Слобода» построена исключительно с применением отечественных технологий, все производственные процессы полностью автоматизированы.

«В наш профессиональный праздник мы продолжаем исполнять свое главное предназначение – обеспечивать качественной электроэнергией сограждан. Символично, что именно сегодня мы запустили в эксплуатацию наш новый объект. Это яркое подтверждение того, что энергетики – всегда на посту и несут свою службу при любых условиях. Создание условий для реализации важных инфраструктурных проектов, необходимых для экономического развития регионов, в особенности приграничных – очень важная миссия для нас», - отметил Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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