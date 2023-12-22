В свой профессиональный праздник энергетики ПАО «Россети Волга» подводят итоги года. Будучи социально ответственной компанией, «Россети Волга» обеспечивает круглосуточную работу энергообъектов компании на территории 7 регионов присутствия общей площадью 403,5 тыс. км. Благодаря волжским энергетикам свет и тепло поступает в дома более 12 млн человек.

В 2023 году «Россети Волга» выполнили все запланированные мероприятия, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Специалисты компании отремонтировали 555 подстанций 35 кВ и выше, 858 силовых трансформатора 6-110 кВа, более 31,5 тыс. км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

Финансирование капитальных вложений в рамках инвестиционной программы составило 9,7 млрд рублей. За год введено в эксплуатацию порядка 113 МВА мощности, а также более 1315 км ЛЭП.

В полном объеме и в минимально короткие сроки выполнен комплекс мероприятий по технологическому присоединению, в т.ч. социально значимых объектов. «Россети Волга» исполнила более 15,8 тыс. договоров, обеспечила электроэнергией медицинские учреждения, предприятия агропромышленного комплекса, объекты строительства. Среди значимых – новый лабораторно-диагностический корпус областного онкологического диспансера в Пензе, жилая застройка «Южный город» в Самаре, новый Центр культурного развития в Чувашии, благотворительные пекарни в Ульяновской области, новый лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбуржье, площадка будущего Центра обработки данных Сбербанка в Балаково Саратовской области. Общий объем присоединенной мощности составил более 560,8 МВт.

Приоритетное внимание уделялось развитию дистанционных сервисов обслуживания потребителей и расширению спектра дополнительных услуг.

Вклад энергетиков «Россети Волга» в развитие электросетевого комплекса страны и регионов отмечен на самом высоком уровне. Отраслевыми, ведомственными и региональными наградами были отмечены 187 человек.