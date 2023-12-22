Европейская ассоциация системных операторов ENTSO-E объявила о решении Ассамблеи признать ЧАО «НЭК «Укрэнерго» полноправным членом ассоциации с 1 января 2024 г. Соглашение о членстве в качестве наблюдателя действовало с апреля 2022 г.

Соглашение об объединении энергосистем Украины и континентальной Европы было подписано в 2017 г., с 11 по 16 марта 2022 г. проведено тестирование возможности экстренной синхронизации энергосистем Украины и Молдовы. В ноябре 2023 г. ENTSO-E объявила об успешном завершении проекта синхронизации и выполнении Укрэнерго ключевых технических требований для постоянной работы ОЭС Украины и энергосистем континентальной Европы в синхронном режиме.

Официальный сайт ENTSO-E