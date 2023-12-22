Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
22 декабря отмечается профессиональный праздник – День энергетика.
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Современный топливно-энергетический комплекс России – один из ключевых секторов экономики, обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивый рост, сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках.
Все эти достижения стали возможны благодаря компетентным профессионалам, которые работают в этой сфере. Ваш нелёгкий труд заслуживает искренней признательности и уважения. От него во многом зависят стабильное развитие всех отраслей, бесперебойное функционирование промышленного производства, социальных объектов, транспорта, комфорт и качество жизни людей.
Глубокие знания, опыт и ответственное отношение к делу позволяют вам эффективно решать стратегические задачи по повышению надёжности энергосистемы, модернизации инфраструктуры. Проводится масштабная деятельность по внедрению инновационных и ресурсосберегающих технологий, в том числе цифровых. Особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных и экологических проектов, использованию возобновляемых источников энергии.
Отдельные слова благодарности – ветеранам, всем тем, кто проектировал и строил уникальные электростанции, прокладывал линии электропередачи. Вы являетесь примером преданности призванию для молодых специалистов.
Желаю работникам энергетического комплекса дальнейших успехов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким.
М.Мишустин
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