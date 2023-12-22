22 декабря отмечается профессиональный праздник – День энергетика.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Современный топливно-энергетический комплекс России – один из ключевых секторов экономики, обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивый рост, сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках.

Все эти достижения стали возможны благодаря компетентным профессионалам, которые работают в этой сфере. Ваш нелёгкий труд заслуживает искренней признательности и уважения. От него во многом зависят стабильное развитие всех отраслей, бесперебойное функционирование промышленного производства, социальных объектов, транспорта, комфорт и качество жизни людей.

Глубокие знания, опыт и ответственное отношение к делу позволяют вам эффективно решать стратегические задачи по повышению надёжности энергосистемы, модернизации инфраструктуры. Проводится масштабная деятельность по внедрению инновационных и ресурсосберегающих технологий, в том числе цифровых. Особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных и экологических проектов, использованию возобновляемых источников энергии.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, всем тем, кто проектировал и строил уникальные электростанции, прокладывал линии электропередачи. Вы являетесь примером преданности призванию для молодых специалистов.

Желаю работникам энергетического комплекса дальнейших успехов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким.