Вторая судовая реакторная установка РИТМ-200 для четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка» прибыла в Санкт-Петербург из подмосковного Подольска. Реактор, изготовленный предприятиями машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом», стал десятым по счету. В этом году Росатом бьет рекорды советского времени по количеству изготовленных комплектов реакторного оборудования.

РИТМ-200 позволил сделать ледоколы этого поколения двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости.

«Балтийский завод благодарит руководство, специалистов и рабочих „ОКБМ Африкантов“ и „ЗиО-Подольск“, наших надежных партнеров и поставщиков уникального оборудования — реакторов РИТМ-200. Не сомневаемся, что и для следующего, пятого серийного атомного ледокола новые РИТМ-200 будут поставлены так же качественно и в срок, согласно генеральному графику строительства, чтобы вместе выполнить государственную задачу по строительству атомного ледокольного флота России», — отметил генеральный директор Балтийского завода Юрий Гордиенков.

«Прибытие десятой реакторной установки РИТМ-200 на Балтийский завод — знаменательное для машиностроительного дивизиона Росатома событие. Теперь все строящиеся на этой верфи универсальные атомные ледоколы новейшего поколения обеспечены самыми современными установками, которые позволят ледокольному флоту работать эффективнее и провозить еще больше грузов по Северному морскому пути. Этой поставкой мы в очередной раз доказали, что Росатом уже сегодня работает на достижение показателей завтрашнего дня», — сказал глава машиностроительного дивизиона Росатома Игорь Котов.

Энергетические установки для атомоходов проекта 22220 состоят из двух реакторных установок РИТМ-200 мощностью 175 МВт каждая. Всего с начала изготовления реакторных установок РИТМ-200 на Балтийский завод поставлено 10 установок для новейших атомных ледоколов. Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в «фабрику реакторов», что позволяет России занимать лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня в акватории Северного морского пути работают четыре атомохода предыдущих поколений и новейшие универсальные атомные ледоколы проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». На верфи в настоящее время строятся атомоходы «Якутия» и «Чукотка», которые планируется ввести в эксплуатацию в 2024 и 2026 годах соответственно.

Развитие Северного морского пути как одного из важнейших логистических коридоров является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области комплексного развития Арктической зоны РФ. Развитие этого коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.