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Правительство направит дополнительное финансирование на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов

22 декабря 2023, 13:14 270 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Более 267 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование обеспечит реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В их числе – создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах. 

Работа ведётся по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина. На совещании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае 2023 года он поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году. Минэкономразвития и Минфину Председатель Правительства поручил обеспечить для этого необходимые условия и контроль.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, СКФО, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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