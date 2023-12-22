Более 267 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование обеспечит реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В их числе – создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах.

Работа ведётся по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина. На совещании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае 2023 года он поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году. Минэкономразвития и Минфину Председатель Правительства поручил обеспечить для этого необходимые условия и контроль.