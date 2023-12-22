Директор Филиала Системного оператора Балтийское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Калининградской области) Игорь Барановский и заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Калининградской области Пётр Данилов обсудили вопросы практической реализации Регламента информационного взаимодействия Ростехнадзора и АО «СО ЕЭС» в энергосистеме Калининградской области. Встреча прошла в региональном диспетчерском центре Системного оператора.

Регламент утвержден в сентябре 2023 года для совершенствования процесса обмена регулярной информацией по вопросам повышения надежности функционирования Единой энергосистемы и снижения аварийности на объектах электроэнергетики.

Стороны обсудили порядок обмена оперативной информацией об авариях и иных нештатных ситуациях в энергосистеме Калининградской области, вопросы взаимодействия при организации и проведении расследований аварий, порядок информирования о выполнении противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий и порядок предоставления результатов анализа причин аварийности на объектах электроэнергетики.

Игорь Барановский и Пётр Данилов особое внимание уделили безопасности электроснабжения Калининградской области, в том числе в изолированном режиме работы, а также вопросы надежного топливообеспечения электростанций региона.

Директор Балтийского РДУ познакомил гостей с диспетчерским пунктом Балтийского РДУ и рассказал об основных параметрах и особенностях функционирования энергосистемы Калининградской области, о работе диспетчеров Балтийского РДУ и используемых ими программно-аппаратных комплексах, новейших средствах обработки и визуализации технологической информации.

Замглавы Управления по региону поблагодарил руководство Балтийского РДУ за организацию совещания и предоставленную возможность предметно обсудить вопросы надёжности функционирования энергосистемы Калининградской области, познакомиться с организацией работы диспетчерского центра Системного оператора.

Он отметил наличие отлаженной системы взаимодействия управления Ростехнадзора и Балтийского РДУ, а также высокий уровень включенности РДУ в вопросы безопасности энергоснабжения региона.