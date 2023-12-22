Камчатскэнерго (входит в Группу РусГидро) построило первую на Камчатке промышленную солнечную электростанцию (СЭС) установленной мощностью 107,2 кВт, которая работает совместно с действующей ДЭС в с. Долиновка и обеспечивает частичное замещение выработки дизель-генераторов за счет возобновляемой энергии. В рамках проекта смонтировано 256 солнечных панелей и установлены сетевые инверторы. Территория СЭС составляет 1 Га.

Среднегодовой объем выработки чистой, «зеленой» электроэнергии новым объектом ВИЭ-генерации составит до 115 тыс. кВт.ч, что позволит сократить расход дизельного топлива на 67 тонн в год и существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В 2024 году на базе существующей ДЭС и построенной СЭС планируется создать автоматизированный гибридный энергокомплекс (АГЭК) с системой накопления энергии и единой системой автоматизированного управления, обеспечивающей минимальное потребление топлива. Система накопления энергии позволит максимально использовать энергию солнца даже ночью и минимизировать загрузку дизелей весной и летом, а также работать в «зеленом» режиме, когда электроснабжение потребителей будет осуществляться без использования дизель-генераторов. Создание АГЭК является новым стандартом технологического развития Группы РусГидро для объектов локальной генерации Дальнего Востока и Арктики.

Группа РусГидро реализует проекты модернизации локальной генерации в рамках исполнения положений Указа Президента РФ. В планах РусГидро построить автоматизированные гибридные энергокомплексы в 72 населенных пунктах в Якутии и в 7 на Камчатке. Часть АГЭК уже работают в шести населенных пунктах Якутии, изолированных от единой энергосистемы России. Все работы планируется завершить в 2023-2025 гг. АГЭК возводятся в рамках механизма энергосервисного договора, который предполагает финансирование всех работ за счет средств инвесторов. Возврат инвестиций осуществляется за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе.