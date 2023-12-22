Торжественная церемония пуска объекта прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

На символическую кнопку ввода объекта в эксплуатацию нажали генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин и начальник Измайловский группы подстанций филиала «Московские высоковольтные сети» Иван Есин.

В результате повышена надежность электроснабжения для более чем 1,5 миллионов потребителей Восточного административного округа Москвы, а именно районов Вешняки, Новогиреево, Новокосино и ряда социально значимых объектов. В их числе Спасо-Перовский госпиталь, Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова, станции метро «Новогиреево», «Перово», детские сады и школы.

В рамках комплексной реконструкции, продолжавшейся почти 3 года, было установлено новое, преимущественно отечественное оборудование. Заменены два автотрансформатора (произведены в г. Тольятти) мощностью 200 МВА каждый на новые, аналогичной мощности, но с улучшенными эксплуатационными характеристиками и показателями надежности. Автотрансформаторы оснащены устройством регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой. Оно позволяет изменять напряжение без отключения электрооборудования, например, для поддержания стабильных характеристик при пиковых нагрузках.

Также произведена замена электрооборудования открытого распределительного устройства 220 кВ: вместо 6 масляных выключателей 220 кВ установлены современные и экологичные элегазовые выключатели с лучшими коммутационными характеристиками и повышенной надежностью эксплуатации. Четыре регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА каждый на четыре регулировочных трансформатора мощностью 63 МВА каждый, что позволило создать резерв мощности для подключения новых абонентов. В комплектном распределительном устройстве 10 кВ (произведено в г. Самара) проведена замена масляных выключателей на современные вакуумные.

«Особенность глубокой модернизации питающего центра, построенного в 1983 году, заключалась в том, что все работы по замене оборудования, интеллектуальных систем проводились на действующей подстанции. Ее работу невозможно было остановить ни на минуту. Благодаря высочайшему профессионализму специалистов, выполнявших реконструкцию, все делалось в срок, с соблюдением всех норм безопасности. Подстанция введена в работу, несет нагрузку и сегодня с уверенностью можно говорить, что жители Восточного административного округа Москвы обеспечены надежным электроснабжением», - отметил Петр Синютин.

Модернизация подстанции «Баскаково» позволила повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, устранить перегрузку питающего центра, повысить безопасность эксплуатации, снизить потери электроэнергии.