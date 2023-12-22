В Заполярье завершили модернизацию Верхне-Туломской ГЭС

Гидроагрегат №2 запустили в эксплуатацию на Верхне-Туломской ГЭС - крупнейшей гидроэлектростанции на Северо-Западе России, тем самым полностью завершив модернизацию станции, поэтапно шедшую с 2018 года. Пуск агрегату дали генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров, а также по ВКС глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает корреспондент ТАСС.

В ходе модернизации были полностью заменены турбины и генераторы, а также оборудование всех четырех гидроагрегатов с увеличением мощности каждого гидроагрегата на 8 МВт. Установленная мощность станции после завершения модернизации стала 300 МВт, а мощность Кольской энергосистемы выросла на 32 МВт.

"Мы находимся на уникальной подземной электростанции, <…> где мы завершаем реконструкцию четвертого гидроагрегата. Работа выполнялась сложнейшая. Станции более 60 лет. На сегодняшний день мы завершили модернизацию всех энергоблоков с увеличением установленной мощности", - сказал Федоров. Как он уточнил журналистам, обновленная ГЭС сможет удовлетворить энергозапросы под все крупные инвестпроекты, реализуемые в Заполярье. "Всем инвесторам в Мурманской области хватит энергии. Гидроэлектростанция, кроме всех ее плюсов, связанных с экологичностью, с увеличением мощности, имеет большой плюс - крайне высокие маневренные характеристики. Она может в течение нескольких минут набирать мощность и также ее скидывать", - подчеркнул Федоров.

В свою очередь Миллер отметил, что Верхне-Туломская ГЭС является важным проектом для обеспечения Мурманской области энергетикой.

"Все оборудование на электростанции только отечественного производства. Таким образом мы с вами еще больше повышаем нашу технологическую независимость, повышаем надежность энергоснабжения наших с вами [регионов]", - сказал Миллер.

Также Чибис добавил, что в Мурманской области растет спрос на электроэнергию и "модернизация, регулировка и увеличение мощности энергосистем как никогда актуально", - сказал Чибис.

Традиционным моментом церемонии пуска стала установка на запущенный агрегат монетки, которая ставится на ребро. Она должна стоять неподвижно и не падать, если агрегат работает корректно.

О модернизации

Модернизация Верхне-Туломской ГЭС, которая находится на 60 км южнее Мурманска в поселке Верхнетуломский, началась в 2018 году - это приоритетный инвестиционный проект ПАО "ТГК-1" (входит в Группу "Газпром энергохолдинг"). ГЭС играет ключевую роль в энергосистеме Мурманской области, являясь основной регулирующей станцией: участвует в схеме автоматического регулирования передачи электроэнергии из энергосистемы Мурманской области в Карелию и выполняет функцию быстро вводимого резерва для Северного энергетического района. Особенность Верхне-Туломской ГЭС - подземное расположение. Это одна из трех гидроэлектростанций на Кольском полуострове, машинный зал которой находится на глубине 50 м от поверхности земли.

ПАО "ТГК-1" - ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. В состав ПАО "ТГК-1" в Мурманской области входит 17 ГЭС, Апатитская ТЭЦ. Дочерними обществами компании являются АО "Мурманская ТЭЦ" и АО "Хибинская тепловая компания".