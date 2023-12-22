Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Энергетика играет первостепенную роль для успешного развития всей страны и каждого региона – снабжает энергоресурсами промышленность, социальные объекты, транспорт, обеспечивает светом и теплом миллионы домов наших граждан.

Энергетический комплекс России – один из самых крупных, диверсифицированных и эффективных в мире. В последние годы производство и потребление энергии уверенно растёт. Это говорит о поступательном развитии экономики, увеличении промышленной активности и потребительского спроса.

Высокими темпами вводятся новые генерирующие мощности, значительная часть из них основана на возобновляемых источниках энергии. Строятся линии электропередачи, продолжается программа модернизации тепловых электростанций. Всё это позволяет повысить надёжность энергоснабжения и формирует задел для подключения новых потребителей.

В энергетической отрасли работают высококлассные специалисты, настоящие мастера своего дела. Вы ежедневно вносите неоценимый вклад в укрепление и развитие не только энергетического комплекса страны, но и всей отечественной экономики.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли новых успехов, достижений, здоровья и благополучия.