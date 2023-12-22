Церемония награждения победителей программы «Молодой ученый» 4.0. прошла 22 декабря в павильоне «Энергия жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победителями программы, реализуемой ассоциацией «Глобальная энергия» совместно с ПАО «Газпром», стали молодые специалисты в области программирования, химического анализа и инженерного сопровождения из Астрахани, Благовещенска и Томска.

Церемония прошла при участии генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексея Кулапина, президента Ассоциации «Глобальная энергия» Сергея Брилёва и заместителя начальника департамента ПАО «Газпром» Романа Сахартова.

Третий поток программы «Молодой ученый 4.0» стартовал в августе 2023 г., его участниками стали победители корпоративных программ «Газпрома». Первый этап состоял из мастер-классов в области навыков публичных выступлений, а также лекций ведущих исследователей в области энергетики. На втором этапе участники приступили к созданию видеопрезентаций на основе собственных исследовательских проектов, которые были представлены жюри.

По итогам голосования в тройку победителей вошли:

Сергей Владимирович Бакланов , начальник отдела инженерного сопровождения ООО «Газпром трансгаз Томск». Тема проекта: «Разработка и внедрение инновационной технологии и оборудования для ручной дуговой сварки намагниченных труб разнополярными прямоугольными импульсами тока»;

, начальник отдела инженерного сопровождения ООО «Газпром трансгаз Томск». Тема проекта: «Разработка и внедрение инновационной технологии и оборудования для ручной дуговой сварки намагниченных труб разнополярными прямоугольными импульсами тока»; Анна Алексеевна Игошина , лаборант химического анализа 4 разряда ООО «Газпром переработка Благовещенск». Тема проекта: «Локализация утечек газа фланцевых соединений»;

, лаборант химического анализа 4 разряда ООО «Газпром переработка Благовещенск». Тема проекта: «Локализация утечек газа фланцевых соединений»; Ратибор Игоревич Нежников, инженер-программист 1 категории, филиал ООО «Газпром информ» в г. Астрахань. Тема проекта: «Моделирование неоднородных геологических пород с применением теории перколяции».

«Проекты победителей нынешнего года направлены на повышение эффективности геологоразведочных работ, а также транспортировки газа – ключевых сегментов газовой промышленности, которые вносят важный вклад в развитие отрасли в целом. Хотел бы поздравить молодых коллег. Сегодняшняя награда – признак востребованности ваших наработок, которые, уверен, найдут в дальнейшем практическое применение», – отметил Роман Сахартов.

«Российское энергетическое агентство ежегодно осуществляет мониторинг Прогноза научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса и с учетом результатов этого мониторинга прогнозирует потребности в кадровом обеспечении ТЭК. Мы всесторонне поддерживаем проведение конкурсов, направленных на раскрытие потенциала молодых специалистов, повышение их квалификации», – заявил Алексей Кулапин.

«Ассоциация «Глобальная энергия» и ПАО «Газпром» несколько лет назад перезапустили программу «Молодой ученый», чтобы помочь новому поколению исследователей получить широкое международное признание. В современном мире наличие сильной академической базы и высокий уровень прикладных знаний являются далеко не единственными составляющими успеха молодого специалиста, поэтому мы и разработали программу, которая развивает навыки самопрезентации и публичных выступлений, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему продвижению молодых ученых», – подчеркнул Сергей Брилёв.

Победители программы получили наставников из числа ведущих специалистов отрасли, им также будет предоставлена возможность написать совместную главу для очередного выпуска ежегодного доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет».

Ассоциация «Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Россети». Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию «Глобальная энергия». Лауреатами премии стали 50 ученых из 16 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, Китая, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.